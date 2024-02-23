AB'den kara para ile mücadele adımı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında süren müzakereler sonucunda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla yeni bir kurumun hayata geçirilmesine karar verildi.



Frankfurt'un ev sahipliği yapacağı yeni kurum, 400'den fazla personelle 2025 yılının ortalarında faaliyete başlayacak.



Yeni kurum, finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olacak.

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