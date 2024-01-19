ABD'li dev fondan TL adımı

ABD'li varlık yöneticisi Vanguard, TL cinsinden devlet tahvillerini radarına aldı.



Vanguard Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişiklikleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak gördüklerini açıkladı.



Eisinger şunları kaydetti: "Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Ayrıca, bu dönüşüm Türkiye'deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır"



Portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını belirten Eisinger, "Yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik." dedi.

