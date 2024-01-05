ABD'li dev fonlardan TL adımı

Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi.



Reuters'ın sorularını yanıtlayın iki şirket, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanmasının ardından faiz artışını da içeren ortodoks para politikasına keskin dönüş yapılmasının ardından Türkiye'ye daha olumlu baktıklarını belirtti.



Pimco ve Vanguard aldıkları tahvillerin büyüklüğü hakkında bilgi vermese de bu yatırımlar, yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti.



"TL VARLIKLARA OLUMLU BAKIYORUZ"



Yaklaşık 2 trilyon dolar portföy büyüklüğünü yöneten Pimco'da gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Pramol Dhawan, "Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak için finansal koşulların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarında bozulmaya yol açan düzenlemelerin kademeli olarak gevşetilmesi nedeniyle Türk varlıklarına, özellikle de TL cinsi varlıklara olumlu bakıyoruz." dedi.



Yaklaşık 7,5 trilyon portföy büyüklüğü ile dünyanın ikinci büyük fon yönetim şirketi Vanguard'ın yönetilerinden Nick Eisinger da, geçen yılın sonlarına doğru "hedge etmeden" Türk tahvillerini portföylerine eklediklerini söyledi.



Gösterge tahvil getirilerinin kasımdan aralık ortasına kadar 500-600 puan geriledikten sonra kısmen tekrar yükseldiğini kaydeden Eisinger, Türk tahvillerini aldıkları zamanı "Bir dönüm noktası gibiydi" diye tanımladı.



CDS GERİLEDİ, YATIRIMCI TALEBİ ARTTI



Mayıs ayındaki genel seçim öncesi 700 baz puana ulaşan Türkiye'nin kredi iflas primi (CDS), alışılagelmiş politikalara doğru geçişle birlikte başlayan düşüş ile 350 baz puanın altına gerilerken, yurtdışından yatırımcı talebi de geçen ay altı yılın zirvesine yükseldi.



Mayıs ayındaki genel seçimlere kadar politika faizini enflasyonun çok altında tutan ve TL'nin keskin değer kaybetmesine neden olan TCMB, yeni yönetimi altında Haziran ayında faiz artırımlarına başlarken aralıktaki son artırımla birlikte toplamda 3 bin 400 baz puan faiz artırdı ve politika faizini yüzde 42,5'e yükseltti.