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ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı

ABD'de teknoloji devleri talep daralmasına işaret eden olumsuz bilançolar açıkladı. Amazon'un satışları geçen yılın ekim-aralık döneminde keskin şekilde düşerken Google aynı dönemde hem kar hem ciro hedeflerini kaçırdı. Apple ise "mali yılının ilk çeyrek satışlarının 2019'dan bu yana ilk kez düştüğünü" bildirdi.

ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı

’de yüksek enflasyon ve ardından gelen parasal sıkılaştırmanın yarattığı talep daralması teknoloji sektörüne yansıyor.

ABD'li teknoloji devleri ve 'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin altında kaldı.

Apple'ın ekim-aralık döneminde satışları 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 civarında düştü. Bu, 2019'dan bu yana görülen yıllık bazdaki ilk düşüş oldu.

Apple'ın satışları Noel tatilinin de içinde bulunduğu son çeyrekte yüzde 5,5 azalırken, Amazon'un ana iş kollarından online satışlar yüzde 2 düşerek 64,5 milyar dolarla analist beklentilerinin altında kaldı.

Şirketin büyük ölçekli işten çıkarma hamlelerine karşın iş kolu beş çeyrek üst üste zarar açıkladı. Şirket hisseleri vadeli piyasalarda düşüşe geçti.

Öte yandan Amazon’dan, sosyal medya platformu Snapchat'e kadar onlarca teknoloji firmasında işten çıkarılan kişi sayısının 237 bini aştığı belirtiliyor.

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