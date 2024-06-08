ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 492'ye düştü.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.



Perşembe gününü 79,87 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,44 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,99 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 75,38 dolar seviyesinde tamamlamıştı.