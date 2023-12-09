ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.



Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2 – 8 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 2 azalarak 503 oldu.



ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 122 azaldı.



Perşembe gününü 74,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,65 dolar seviyesinde tamamladı.



Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,26 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 69,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

