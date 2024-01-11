ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1,3 milyon varil artışla 432,4 milyon varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 355 milyon varil seviyesine ulaştı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 8 milyon varil artışla 245 milyon varile çıktı.



PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 654 bin varil azalarak 6,2 milyon varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1,9 milyon varil azalarak 3,3 milyon varil oldu.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Aralık - 5 Ocak haftasında 42 bin varil düşüşle 13,5 milyon varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Aralık 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 900 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 110 bin varil olması bekleniyor.

