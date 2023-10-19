ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 419 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.



Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalarak 223 milyon 300 bin varile geriledi.



PETROL ÜRETİMİ AZALDI



ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 387 bin varil azalışla 5 milyon 942 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 2 milyon 234 bin varil artışla 5 milyon 301 bin varil oldu.



Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 7-13 Ekim haftasında 1000 varil azalışla 13 milyon 617 bin varil olarak kayıtlara geçti.



EIA'nın "Ekim 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 120 bin varil olması bekleniyor.

