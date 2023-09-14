AK Parti’den emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor.



AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Meclis açıldıktan sonra ilk ele alacakları yasal düzenlemelerden birinin depremle ilgili çalışmalar olacağını söyleyen Güler, İstanbul’un 39 ilçesindeki 962 mahallede zemin etüdü çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yasal düzenleme açısından çok hızlı ve nitelikli bir çalışmanın ortaya konulabilmesi için bakanlığımızın bürokrasisi çalışıyor. Görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarımız da onlarla birlikte bu çalışmayı yürütüyorlar. Meclisin açılmasıyla beraber gündeme gelecek. Muhalefetle de paylaşmak suretiyle ve belki de Meclisimizin ilk çalışması bu kanun kapsamında olacaktır.” diye konuştu.



EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Güler emekli maaşına yapılacak düzenlemeye ilişkin de bilgi verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan Güler, “Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.” dedi.



Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, şunları söyledi:



“Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.”



TANRIKULU’NA “TSK” TEPKİSİ



Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında da konuştu.



“Bu çok yanlış bir durum. Milletvekili dokunulmazlığı; milletvekili faaliyetleri, kürsü dokunulmazlığı, açıklamalar ile ilgili hususiyetlerle beraber, tamamen Meclis çalışmaları ile ilgili. Ama bu her türlü suçu işlemek, önüne gelene her tülü lafı söylemek, her türlü açıklamayı yapmak gibi anlaşılıyor. Bu çok doğru bir anlayış değil.” diyen Güler, şöyle devam etti:



“Bu sözleri, ithamları kabul etmiyoruz. Kendisine de bu manada daha aklıselim açıklamalar yapması noktasında uyarıda bulunmak isterim. TSK bizim göz bebeğimiz. CHP yönetimi bunu görmezden geldi. Fezleke de Meclise gelecektir. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.”