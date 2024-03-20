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Akaryakıta fiyat farkı düzenlemesi geliyor

EPDK akaryakıt istasyonlarında aynı ürünlerin tek fiyatla satılması için bir taslak hazırladı. Bunun için sektör paydaşlarından görüş alınacak. Taslak kabul edilirse, performans ve tasarruf vaadiyle aynı yakıtın farklı fiyatla satılması son bulacak.

Akaryakıta fiyat farkı düzenlemesi geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıtın farklı fiyatlarla satılmasına yönelik uygulamayı kaldırmayı planlıyor. 

Bilindiği gibi akaryakıt istasyonlarında performans veya tasarruf vaadeden benzin ve motorin ürünleri farklı isim ve fiyatlarla satılıyor. 

EPDK bu uygulamaya son vermek için harekete geçti. 

Farklılaştırılmış akaryakıtlara ilişkin kurul kararında değişiklik yapılması için bir taslak hazırlandı.

Taslak metinde yönetmeliğe " istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz." eklendi. 

Sektör paylaşlarından gelecek görüşler doğrultusunda düzenleme son hali verilecek. Son kararı ise kurul verecek. 

İSİM KALACAK, FİYAT GİDECEK

Taslağın bu şekilde kabul edilmesi durumunda, farklılaştırılmış ürünlerin isimleri ortadan kalkmayacak. Ancak bu ürünler aynı fiyattan satılacak. 

Tek fiyatla birlikte akarkayıt istasyonlarında sadece benzin, motorin ve LPG satışı olacak. 



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