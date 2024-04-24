Akköprü HES için özelleştirme ilanı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Akköprü Hidroelektrik Santrali'ni (HES) ve santral tarafından kullanılan taşınmazları "işletme hakkının verilmesi" veya "kullanım izninin devri" yöntemiyle özelleştirmek üzere ihale edecek.



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim gruplarının katılabileceği ihalenin geçici teminat tutarı 100 milyon TL, son teklif tarihi ise 30 Mayıs olarak belirlendi.

2021 yılında Akköprü HES için çıkılan ihale Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilmişti.