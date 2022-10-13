Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında son durum (Projenin direktörü NTV'ye anlattı)

Tam kapasiteyle faaliyete başladığı an Türkiye'nin yüzde 10'luk enerji ihtiyacını karşılaması beklenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaat sürüyor.



Santral son olarak Türk şirketle yaşanan krizle gündeme gelmişti. Akkuyu Nükleer AŞ. Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, hem Türk şirketle yaşanan sorunun arka planını hem de santralle ilgili merak edilenleri NTV'den Ahmet Örsoğlu'na anlattı.



Santral inşaatının son durumu hakkında bilgi veren Sezemin, 4 reaktörde çalışmaların eş zamanlı sürdüğünü söyledi. Sezemin, "İnşaat kapsamındaki tüm çalışmalar onaylanmış inşaat takvimine uygun olarak devam ediyor. Bu sene içinde inşaşt ve mpntaj çalışmaları tamamlanacak. Önümüzdeki sene yılbaşında ön devreye alma aşamasına geçilecek" dedi.



Projenin dünyanın en geniş kapsamlı inşaşt sahasına dönüştüğünü belirten Sezemin, "İnşaat sadece birinci reaktörde değil eş zamanlı olarak 2, 3 ve 4'te de sürüyor. Verilen hedefler çok iddialı. Bu nedenle sahada 7 gün 24 saat inşaa çalışmaları sürüyor" diye konuştu.



2015 yılında yapımına başlanan santralde ilk üretime 2023 yılında geçilmesi hedefleniyor.



"TÜRKİYE'NİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK"



Sezemin, santralin 4 ünitesi tamamen işletmeye geçtiği anda Türkiye'nin enerji ihtiyacının elektrik ihtiyacının en az yüzde 10'unu karşılayacağını söyledi.

Akkuyu Nükleer AŞ. Direktörü Denis Sezemin, NTV'ye konuştu.

"YENİDEN YAPILANMAYLA DAHA FAZLA TÜRK ŞİRKET VAR"



Sezemin, yakın zamanda projede çalışan Türk şirketle yaşanan sorunla ilgili şunları kaydetti: "Yaşanan bir sorun değildi. Projede yeniden yapılandırılmaya gidildi. Yeniden yapılandırma sonrasında TSM Enerji 1 numaralı reaktördeki farklı çalışmaları gerçekleştirmekle birlikte 2, 3 ve 4 numaralı reaktörde çalışmalar ortak şirket tarafından gerçekleştirilecek. Aynı zamanda yeniden yapılandırma sayesinde ortak şirket diye tabir ettiğimiz şirketin yönetimi konusunda optimizasyona da gidilecektir. Akkuyu güç santralindeki Türk şirketlerin tamamı hali hazırda devam ediyor. Hatta şunu söyleyebilirim yeniden yapılandırma ile birlikte Türk şitrketlerin katılımı daha da arttı projeye."



"2027'YE KADAR 250 ÖĞRENCİ EĞİTİMİ TAMAMLAYACAK"



Santralin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Rusya'da eğitimini tamamlayan Türk öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor..



Bugüne kadar Rusya'da eğitim alarak mezun olan ve şirkette istihdam edilen 300 kişi olduğunu kaydeden Sezemin, "300 kişi santraldeki tüm aşamalarda bizzat görev alıyorlar ve göreve devam edecekler. Toplamda 600 eğitilmiş Türk uzmanın istihdam edilmesi hedefleniyor. Bugün itibariyle 50 öğrencinin eğitimi sürüyor. 2027 yılına kadar 250 öğrencinin eğitimi tamamlayarak projede istihdam edilmesi hedeflenmektedir"dedi.



Santralin ilk üretime geçişi dolayısıyla gelecek yıl düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte katılması bekleniyor.