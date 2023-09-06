Alışverişte IBAN dönemi: IBAN ile ödeme riskli mi?

Pek çok esnaf işyerine IBAN'ların olduğu karekodlu tabela koymaya başladı.



Müşteri, karekodu okuttuğunda IBAN numarası anında telefona yükleniyor. Ödeme birkaç saniye içerisinde gerçekleşiyor.



Ancak POS yerine IBAN kullanılması vergi kaybına neden olabilir.



Ölmez, "Kredi kartı ile alışveriş yaparsanız onun fiş ve faturasını kesmek zorundadır ama bu vergi kaçağında pek akıllı işler yaptıklarını sanmıyorum çünkü IBAN'a giden parayı da maliyenin kontrol etmesi olanağı vardır. Havalenin açıklama kısmına alınan mal ve hizmetin nereden alındığını yazmasında yarar var." dedi.