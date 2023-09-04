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Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele mesajını yineleyerek "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz." dedi. Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak ve daha da düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız
SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.

verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kayderken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadele mesajını yineledi.

Sosyal medya hesabından TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz." dedi.

"KESİNLİKLE KARARLIYIZ"

Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak ve daha da düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." açıklamasında bulundu.

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