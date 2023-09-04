Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı.



TÜİK verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kayderken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadele mesajını yineledi.



Sosyal medya hesabından TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz." dedi.

"KESİNLİKLE KARARLIYIZ"



Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak ve daha da düşürmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.



Öte yandan Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." açıklamasında bulundu.

