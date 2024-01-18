Alman ilaç devi Bayer, iş gücünü azaltacak: Binlerce kişi işsiz kalabilir

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, yeni kurumsal yapılanmaya giderek iş gücünü önemli ölçüde azaltacağını bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamada, Bayer’in yeni kurumsal yapılanmayla operasyonel performansını sürdürülebilir şekilde artırmak istediği belirtildi.



Yeniden yapılandırma planının şirkette hiyerarşileri azaltmayı, bürokrasiyi ortadan kaldırmayı ve karar alma süreçlerini hızlandırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, yönetim kurulu ve çalışma konseyinin Bayer'in geleceğine yönelik söz konusu yapılanma konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.



Açıklamada, yeniden yapılanma planında iş gücünün önemli ölçüde azaltılmasına yönelik düzenlemelerin de yer alacağı bilgisine yer verilerek, işten çıkarmaların gelecek aylarda (kıdem tazminatı ödemeleri yoluyla) başlayacağı ve 2025'te sona ereceği ifade edildi.



Şirket, işten çıkarmalar konusunda rakam vermezken, Alman basınında yer alan haberlerde, Bayer'de binlerce kişinin işten çıkarılabileceği ve bunun öncelikle Alman şirketlerini etkileyeceği belirtildi. Şirketin iş gücünü azaltmasının öncelikle orta düzey yönetimi etkilemesi bekleniyor.



Bayer’in Almanya’da 22 bin, dünya genelinde ise 100 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.



Şirket, bazı yatırımcı ve hissedarların, tarım kimyasalları ve ilaç üretim faaliyetlerini ayırma çağrıları ile karşı karşıya bulunuyor.



Bayer'in piyasa değeri bir yılda yüzde 40’tan fazla düşerek 32,3 milyar avroya geriledi.

