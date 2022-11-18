Alman şirketlerin AR-GE harcamaları 75,2 milyar euroya yükseldi

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Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına ülkedeki şirketlerin araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarını araştıran Stifterverband, 2021 yılına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl şirketlerin kurum içi AR-GE harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 75,2 milyar euroya yükseldi.



Alman şirketlerin kurum dışı olarak üniversite veya araştırma enstitülerine yaptırdıkları AR-GE harcamaları ise yüzde 14'lük bir artışla 26,1 milyar euroya ulaştı.



Böylece, 2021'de ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 3,13'ü araştırma ve geliştirmeye yatırıldı.

ALMAN HÜKÜMETİ HARCAMALARI ARTIRMAYI PLANLIYOR



Alman hükümeti, söz konusu harcamaları 2025’te GSYH'nın yüzde 3,5'e çıkarmayı hedefliyor



Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da AR-GE harcamalarının tüm sektörlerde gözle görülür şekilde artmasının iyi bir haber olduğunu belirterek, GSYH’nin yüzde 3,13’nün AR-GE için harcamasının yeterli olmadığını vurguladı.



Stark-Watzinger, değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

“Bu, özellikle zorlu zamanlarda AR-GE için finansal çabalarımızı artırmamız için bizi cesaretlendirmeli. Sonuçta, araştırma ve geliştirmeye daha fazla para ayırmak yalnızca geleceğe yatırım değil, aynı zamanda mevcut ve gelecekteki krizlerle başa çıkmak için de bir yatırımdır.”