Almanya'da makinistler yine greve gitti

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 3 ay içinde üçüncü kez greve gitti.



Alman Demiryollarının yük trenlerindeki makinistlerin iş bırakma eylemi 9 Aralık’ta yerel saatle 18.00'de, yolcu trenlerinde bugün 02.00’de başladı. Sendikaların üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Almanya'nın demir yollarında birçok sefer iptal edildi.



Makinistlerin 3 aydan kısa süre içindeki 3. grevinin 12 Ocak saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor. Alman Demiryolları ise yolcuları sefer iptalleri ve gecikmelere hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.



MAAŞA ZAM, ÇALIŞMA SAATLERİNE İNDİRİM TALEBİ



Sendika, makinistlerin maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme istiyor. GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini talep ediyor.



Alman Demiryolları ise çalışma saatleri konusunda esneklik teklif etti. İş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddetti.



Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. GDL’ye bağlı makinistler, 15-16 Kasım’da da 20 saatlik grev yapmıştı.