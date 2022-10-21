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Almanya'dan enerji krizine karşı 200 milyar euroluk fona onay

Almanya, tüketicileri ve şirketleri yüksek enerji maliyetlerinden korumaya çalışıyor. Hükümetin, "artan gaz ve elektrik fiyatlarına karşı koruma şemsiyesi” olarak nitelendirdiği 200 milyar euroluk fon Federal Meclis’ten geçti.

Almanya'dan enerji krizine karşı 200 milyar euroluk fona onay

hükümeti, tüketicileri ve şirketleri yüksek maliyetinden korumanın planlarını yapıyor.

Federal Meclis’te yapılan oylamada söz konusu "koruma şemsiyesine” ilişkin yasa tasarısı hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

Oylamada ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yasa tasarısına ret oyu verirken, Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve Sol Parti çekimser kaldı.

Böylelikle Federal Meclis, hükümete, artan faturaları frenlemek için gaz fiyatına üst sınır getirme ve enerji krizinde zor duruma düşen şirketlere yardım yapma gibi konularda 200 milyar euro kredi almasının yolunu açtı.

Alman hükümeti, bu önlemlerin 30 Haziran 2024’e kadar geçerli olmasını hedefliyor.

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