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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 26 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

fiyatları, ABD'de gelen verilerin etkisiyle yatay seyretti.

Ortadoğu'da çatışmaların keskin şekilde tırmanacağı yönünde endişelerin azalması da altın fiyatlarını etkiledi.

Ons altın, yüzde 0,1 yükselişle 2.334 dolar seviyesinde işlem gördü.

Fed'in enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE), aylık periyotta yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Beklentiler de verinin yüzde 0,3 artış kaydetmesi yönündeydi.

Gram ve çeyrek fiyatları hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.437 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.980 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

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ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

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ABD'de ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verileri açıklandı.

Buna göre ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 büyüdü. ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi tahmin ediliyordu.

Analistlere göre büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği ortadan kaldırdı.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülden önce faiz indirimine gitmeyeceği beklentileri dün açıklanan verilerle kuvvetlendi.

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