Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası, bugün dolar ve euro karşısında değer kazandı.
Dolar/TL, hafif düşüşle 32,47 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 34,74 seviyesinde el değiştirdi. Dolar/TL nisan ayının ilk üç haftasında yüzde 0,7 ile sınırlı değer kaybetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, "Programımız sonuçlarını veriyor. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız." dedi.
Şimşek, maliye politikası ve yapısal reformlar için adımlar atılacağını ifade etti.
Tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Şimşek, "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak" ifadesini kullandı.
Fitch Ratings, Türkiye'nin enflasyon rakamlarında ciddi düşüş beklediklerini bildirdi.
Kuruluştan yapılan açıklamada, "Hükümetin harcamalardaki artışı azaltarak mali açığı düşüreceğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, hizmet ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu belirtildi.
TCMB, bugüne kadar yapılan sıkılaştırmanın "gecikmeli etkilerini" de gözönünde bulundurduğunu söyledi.
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