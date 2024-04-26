Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Nisan 2024 dolar - euro fiyatları)

Türk Lirası, bugün dolar ve euro karşısında değer kazandı.



Dolar/TL, hafif düşüşle 32,47 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 34,74 seviyesinde el değiştirdi. Dolar/TL nisan ayının ilk üç haftasında yüzde 0,7 ile sınırlı değer kaybetti.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında, "Programımız sonuçlarını veriyor. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarını çözmekte kararlıyız." dedi.

Şimşek, maliye politikası ve yapısal reformlar için adımlar atılacağını ifade etti.

Tasarruf çalışmalarının nihai noktaya geldiğini belirten Şimşek, "Kamuda harcama kontrolü 2024'ün ikinci yarısında devreye girmiş olacak" ifadesini kullandı.