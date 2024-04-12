Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.

Ons altın, güne yüzde 0,78 yükselişle 2.390 dolar civarında başladı.

Sarı metal fiyatlarını, Ortadoğu'da devam eden gerilimlerden kaynaklı güvenli liman talebi destekledi.





Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.



Gram altın, ilk işlemlerde 2.487 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.099 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.