Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 12 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.
Ons altın, güne yüzde 0,78 yükselişle 2.390 dolar civarında başladı.
Sarı metal fiyatlarını, Ortadoğu'da devam eden gerilimlerden kaynaklı güvenli liman talebi destekledi.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, ilk işlemlerde 2.487 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın ise 4.099 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.
Altın fiyatlarındaki hareketlilikte ABD tüketici ve üretici fiyatları da etkili oldu.
ABD'de tüketici fiyatları, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Üretici fiyatları, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.
Enflasyonun tahminleri aşmasının ardından faiz indirimi beklentileri gerilerken, üretici fiyatlarına ilişkin veriler ılımlı yorumlandı. Üretici fiyatları, Fed'in bu yıl gevşeme yapacağına dair umutları canlı tuttu.
Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 105.4 civarında seyretti.
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