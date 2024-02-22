Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Dolar endeksinin yönünü aşağı çevirmesi ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle pozitif seyrini sürüdürüyor.



Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 30 dolardan alıcı buldu. ABD altın vadeli işlemleri 2 bin 37 dolardan işlem gördü.



Altının gram tarafı ise hem ons altın hem de Dolar/TL'nin etkisiyle yükseldi.



Gram altın, 2.028 Türk Lirası civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3.342 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. TCMB'nin faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Yatırımcılar ise enflasyonla mücadelenin devam edeceğine yönelik mesajlara odaklanacak.



Dünya genelinde ise öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru takip edilecek.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.



Doların diğer para birimleri karşısındaki yükselişi de şimdilik durmuş durumda. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,06 ekside 103.92 seviyesine geriledi.

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