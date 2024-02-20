Dev bankadan dikkat çeken analiz: Altın, 3 bin dolara ulaşabilir

ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın ve petrol analizi dikkat çekti. Bankanın analizine göre altın fiyatları önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde ons başına 3 bin dolara çıkabilir. Petrol fiyatı ise 100 doları görebilir.



Citi analistleri, merkez bankalarının ani alım yapması, olası bir stagflasyon veya derin küresel resesyon durumunda altının yüzde 50 artabileceğini açıkladı.



Analistlere göre gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları, dolara olan güvenin azalması ile altına hücum edebilir. Banka, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'nin son yıllarda altın alımlarını artırdığına dikkat çekti.



Analizde derin küresel durgunluk nedeniyle Fed'in faizleri hızla düşürebileceği bir senaryoya da vurgu yapıldı.

PETROL 100 DOLARA ULAŞIR MI?

Banka analistleri, petrolün varil başına 100 dolara ulaşması için tetikleyicilerin; yüksek jeopolitik riskler, derin OPEC+ kesintileri ve petrol üreten kilit bölgelerden gelen arz sorunları olduğunu söyledi.



Bankaya göre Irak, İran, Libya, Nijerya ve Venezuela arz kesintilerine karşı savunmasız durumda. Rus petrol arzı gibi jeopolitik riskler de devam ediyor. Analistler, petrol için baz senaryolarının bu yıl varil başına 75 dolar civarında olduğunu belirtti.

Ons altın, bugün itibarıyla 2 bin 28 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise 83,37 dolar civarında seyrediyor.