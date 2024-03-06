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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 142 dolar civarında işlem görüyor. 6 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

, ABD'nin faiz indirim beklentilerindeki artış ve Ortadoğu'daki gerilimlerden kaynaklanan güvenli liman talebiyle pozitif seyrini sürdürdü.

Ons altın, güne 2,126 dolar civarında başladı. Altının onsu dün 2.142 dolar ile yeni zirvesini görmüştü.

Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.

Gram altın, 2.168 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.621 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

  • ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat

Altın yatırımcıları, çarşamba ve perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmaya odaklanacak.

CME FedWatch aracına göre, trader'lar Fed'in haziran ayına kadar faiz indirimine başlama ihtimalini yüzde 68 olarak görüyorlar.

Faiz kararını yarın açıklayacak olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Yatırımcılar yüksek seyrini sürdüren enflasyon karşısında faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin ipuçlarını izleyecek.

ABD tarım dışı istihdam verileri ise cuma günü netleşecek. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.

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