Fed Başkanı Powell: Bu yıl bir noktada faiz indirimi uygun

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'nin karşısında çıktı. Powell, bu yıl faiz indiriminin mümkün olduğunu ancak daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Fed Başkanı Powell, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında, Fed'in faiz indirimi için acele etmeyeceğinin sinyalini verdi. Powell, faiz indirimi için enflasyonun yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu yıl için faiz indirimi bir noktada uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

Konuşmasında faiz indirimi için belirli bir tarih vermeyen Powell, 31 Ocak'taki son basın toplantısında ifade ettiği mesajı tekrarladı. Powell, enflasyonun hem mal hem de hizmetlerde yavaşladığına dikkat çekti.



İş gücü piyasasının görece sıkı olmayı sürdürdüğünü belirten Powell, "Fed'in kısıtlayıcı duruşu ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor" dedi.

Powell, dün yaptığı açıklamasında, faiz indirimleri için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirtmişti.