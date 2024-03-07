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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 158 dolar civarında işlem görüyor. 7 Mart 2024 tarihli güncel gram altın ve çeyrek altın kuru fiyatları da belli oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından ardından yükselişi sürdürdü.

Powell'ın açıklamaları enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirimlerinin aylar içinde gerçekleşebileceğine işare etti.

Altın fiyatları, yükseliş serisini üst üste yedinci güne taşıdı ve tarihi zirvesini gördü. Ons altın spot piyasada, yüzde 0,46 yükselerek 2.158 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 artışla 2.167 dolara yükseldi.

Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.

Gram altın, 2.205 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.676 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.

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Fed Başkanı Powell: Bu yıl bir faiz indirimi uygun

Fed Başkanı Powell: Bu yıl bir faiz indirimi uygun

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Altın yatırımcıları, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını takip edecek. ECB'nin faizi yüzde 4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Yarın ise ABD istihdam verileri yakından izlenecek. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı. ECB'nin ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD'de özel sektör istihdamı şubat ayında 140 bin ile beklentilerin hafif altında arttı. Bu veri ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi arasında güçlü bir korelasyon bulunmuyor.

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