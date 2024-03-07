Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın yatırımcıları, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını takip edecek. ECB'nin faizi yüzde 4 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.



Yarın ise ABD istihdam verileri yakından izlenecek. Tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı. ECB'nin ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştirmesi bekleniyor.



ABD'de özel sektör istihdamı şubat ayında 140 bin ile beklentilerin hafif altında arttı. Bu veri ile yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi arasında güçlü bir korelasyon bulunmuyor.