Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyretti. Altın yatırımcılarının gözü bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdama çevrildi.
Ons altın spot piyasada, yeni güne 2.161 dolar civarında başladı. ABD altın vadeli işlemleri, 2.164 dolarda el değiştirdi.
Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.
Gram altın, 2.217 Türk Lirası civarında işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.691 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
Powell'ın açıklamaları enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirimlerinin aylar içinde gerçekleşebileceğine işare etmişti.
ABD'de tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Tarım dışı istihdam ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.
Faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirten Powell, bu yıl faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını ifade etmişti.
Powell'ın gelecek aylarda faiz indirimleri yapılabileceğine işaret etmesinin ardından yılın başından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,03 artışla 102.79 seviyesine yükseldi.
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