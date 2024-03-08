Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Mart 2024 güncel altın kuru fiyatları

Powell'ın açıklamaları enflasyonun düşmesi durumunda faiz indirimlerinin aylar içinde gerçekleşebileceğine işare etmişti.



ABD'de tarım dışı istihdamın 190 bin civarında açıklanması bekleniyor. Tarım dışı istihdam ocak ayında 353 bin olarak açıklanmıştı.



Faiz indirimi için acele etmeyeceklerini belirten Powell, bu yıl faiz indiriminin bir noktada uygun olacağını ifade etmişti.

Powell'ın gelecek aylarda faiz indirimleri yapılabileceğine işaret etmesinin ardından yılın başından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen Dolar endeksi, yüzde 0,03 artışla 102.79 seviyesine yükseldi.

