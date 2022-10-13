Anaokulu destek ödemeleri ne zaman? Tarih belli oldu (2022 anaokulu destek ödemesi tarihi)

İlk kez verilecek olan anaokulu destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, anaokulu destek ödemeleri ne zaman yapılacak?



ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.



Birçok kişinin merak ettiği, 'Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?' sorusuna yanıt veren Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeleri yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız"



Buna göre; anaokulu destek ödemeleri bu hafta yapılacak.

ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada başvurularla ilgili de bilgi verdi.



Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili herhangi bir başvuruya gerek olmadığını, sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmelerinin yeterli olacağını belirtti.