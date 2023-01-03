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Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 10 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi.

Ankara'da ekmeğe zam

'da ekmeğe zam geldi.

200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 artarak 5 liraya yükseldi. Yeni fiyat, 10 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı zammı için ''Türkiye’de birçok ilde uygulanan bu fiyat 3 ay sonra Ankara'da uygulanmaya başladı. 200 gram ekmek 5 lira oldu'' dedi.

''OCAK VE ŞUBATTA OLMAYACAK''

Öte yandan Balcı, yeni yıl ile birlikte ekmeğin 8-10 lira bandına yükseleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Ocak ve şubat aylarında zam düşünülmüyor, daha sonraki aylarda da fiyatı muhafaza etmek için çaba göstereceğiz'' diye konuştu.

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