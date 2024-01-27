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Ankara'da simide yüzde 50 zam

Ankara'da simide yüzde 50 zam geldi. 10 lira olan simit, bugünden itibaren 15 lira olarak satılacak.

Ankara'da simide yüzde 50 zam

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kentte 10 lira olan simidin 5 lira zamlanarak 15 liraya yükseldiğini duyurdu.

Delibaş, 5 liralık nedenini ham madde fiyatlarındaki artış ve diğer maliyetlerin yükselmesi olarak açıkladı.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Ankara'da simide son zam, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılmış, fiyat 10 liraya çıkmıştı.

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