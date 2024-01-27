Ankara'da simide yüzde 50 zam

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, kentte 10 lira olan simidin 5 lira zamlanarak 15 liraya yükseldiğini duyurdu.

Delibaş, 5 liralık zam nedenini ham madde fiyatlarındaki artış ve diğer maliyetlerin yükselmesi olarak açıkladı.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, ''Bugün özellikle emekli ve öğrenci kesiminden, dar gelirli hemşehrilerimizden özür diliyoruz, bu zammı yapmak zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Ankara'da simide son zam, geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılmış, fiyat 10 liraya çıkmıştı.