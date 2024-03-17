Antalya’da bir ilk bekleniyor: “Bu yıl Alman turist sayısı Rus turist sayısını geçebilir”

“17 MİLYON TURİSTİ AŞACAĞIZ”



Almanya’dan Antalya’ya bu sene gelecek turist sayısının 4 milyonun üstüne çıkabilme ihtimalinin çok yüksek olduğuna vurgu yapan Saatçioğlu, “İlk defa belki Rusların da önüne geçecekler diye düşünüyoruz. İyi gözüküyor, umutluyuz. Geçen sene 3 milyon 300 bin Alman gelmişti. Şu an itibarıyla Antalya’nın 1,5 milyon rezervasyon almış olması, hepimizi çok sevindiriyor. Antalya’nın bu yılki toplam beklentisi, 17 milyon turisti aşacağız.” dedi.



İNGİLTERE VE POLONYA BEKLENTİSİ



Almanya ve Rusya’dan sonra geçen yıl 1 milyon turist sayısını aşan iki ülke olarak Antalya’nın ana pazarları arasına giren İngiltere ve Polonya’daki rezervasyonları da değerlendiren Saatçioğlu, “Geçen sene Polonya’da çok ciddi artışımız olmuştu, yüzde 35’lik artış vardı. Bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. İngiltere pazarında yüzde 15’lik artış vardı. İngiltere pazarı da şu anda erken rezervasyonlarda artı olarak devam ediyor. İngiltere ve Polonya pazarı, bu şekilde devam ederse hedeflediğimiz 17 milyon turisti yakalayacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

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