Antalya'da turist rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya, geçen yıl turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı.



2023'te dış hatlardan 15 milyon 689 bin 258 turistin geldiği Antalya'ya, farklı havalimanlarından transferlerle de 395 bin 479 yolcu ulaştı. Böylece Antalya'ya, 2023'te hava yoluyla 16 milyon 84 bin 737 turist geldi.



EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN



Ülkeler özelinde bakıldığında, Antalya'ya en fazla turistin geldiği ülke Rusya oldu. Rusya'yı Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çekya, İsrail ve Ukrayna takip etti.



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