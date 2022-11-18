Antalya'da yabancılara konut satışı 2'ye katlandı

İlişkili Haberler Konut satışları ekimde düştü

Antalya, ekim ayında yabancılara konut satışında zirveye çıktı.



Satışların yanı sıra konutların değeri de hızla artıyor. Rekor artışın başlıca sebebi Rusya-Ukrayna savaşı olurken çoğu konut satışı savaş nedeniyle ülkelerinden ayrılan Rus ve Ukraynalı vatandaşlara yapıldı.



Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı.



Geçtiğimiz yılın ocak-ekim döneminde ise yabancıya 8 bin 640 konut satılan Antalya'da bu yıl sayı 16 bin 779'a ulaştı.

50 BİN RUS VATANDAŞI İKAMET EDİYOR



Kentte ikamet izni alan Rus sayısı 50 bine, Ukraynalı ise 20 bine yükseldi. En çok tercih edilen ilçelerin başında Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Aksu geldi.

Savaş nedeniyle geldikleri Antalya'da Rus ve Ukraynalılar aynı mahalleleri, siteleri paylaşıyor. Gayrimenkul piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.