Antalya'ya gelen turist sayısı 11 milyona yaklaştı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Döşemealtı Polis Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi.



Turizm sektörünün mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "Bugün itibarıyla havaalanından giren yabancı turist sayısı 10 milyon 788 bin 467. Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.



Yabancılarla ilgili bölgesel olarak ciddi sorunların olduğuna değinen Yazıcı, şunları kaydetti:



"Rus, Kazak, İranlılarda da ciddi artış var. İlk beş ülkede Rusya, Ukrayna, Kırgızlar, Kazaklar ve İranlılar var. Antalya dünya şehri. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra geçici ikamet veriyoruz. Binlerce kişi oldu geçen yılın üç, beş katına çıktı. İkametle ilgili 2020'deki ikamet iznimiz 87 bin 889, şu anda 177 bin 796, iki yılda gelinen nokta. Suriyelilere biz ikamet vermiyoruz. Rusya 50 bin küsur, Kazakistan 22 bin 673, Ukrayna 18 bin 495, Kırgız 11 bin 500, İran 11 bin 300."



GÜNLÜK 16-19 BİN ARALIĞINDA RUS TURİST GELİYOR



Yazıcı, kentte ikamet izni olan 3 bin 800 civarında Suriyeli olduğunu ancak başka şehre kayıtlı olmasına rağmen kentte çalışan Suriyelilerin bulunduğunu ifade etti. Yabancı öğrenci sayısının 19 bin 522 olduğuna değinen Yazıcı, bunun 7 bin 316'sının Suriyeli olduğunu, eğitimde ikamet izni olmasa da kayıt yaptırılabildiğini vurguladı.



Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası kentte kalan Rusların sayısına da değinen Yazıcı, şöyle devam etti:



"1 Eylül'de gelen giden farkı 53 kişi, 9 Eylül'de 221 kişi. Bunlar olabilecek rakamlar. 23 Eylül'de 881 kişi olmuş, giden azalmış. 25 Eylül'de 1800 kişi. Bunlar çok kayda değer rakamlar değil. Bizim uzun süredir günlük Rusya'dan otellerimize gelen misafir sayımız 16-19 bin aralığında. Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde 1800 olmuş. Bunu takip ediyoruz, anormal bir durum olacak mı diye. Otelde kalırsa bir sorun yok."