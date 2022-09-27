Seferberlik ilanı Rusları Antalya'ya yönlendirdi

Dünya Gazetesi'nde Leyla İlhan imzalı habere göre, Ukrayna'daki savaş nedeniyle geçen hafta kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da vatandaşlar, yeniden rotayı Türkiye’ye çevirdi. Bu arayış online emlak sitelerine de yansıdı. Rusların seferberlik ilanı sonrası aramaları 3 kat artarken, özellikle tercih ettikleri Antalya emlak piyasası da yeniden hareketlendi. Antalya’da son birkaç günde ev aramaların yarısının Ruslardan geldiği belirtilirken, daha Türkiye’ye gelmeden emlakçıları arayıp ev ayarlamaya çalıştıkları öğrenildi.

2022 mart ayından sonra Rusya kaynaklı gayrimenkul trafiklerinde aydan aya yüzde 55 artış gözlemlediklerini belirten Emlakjet. com CEO’su Tolga İdikat, “Son dönemde ise Rusya’nın gayrimenkule ilgisi daha çok arttı. Eylül ayının ilk 24 günü bir önceki ay ile karşılaştırıldığında konut aramalarında yüzde 23 artış görüyoruz. Son bir haftada ise artış ivmesi hızlandı. 23 Eylül Cuma günü bir önceki haftaya göre yüzde 94 daha fazla Rusya kaynaklı trafik aldık” diye konuştu.

Rusya’dan gelen trafiğin satılık konutlarda yoğunlaştığını aktaran İdikat, “Rusya kaynaklı trafiğin yüzde 72’si satılık, yüzde 28’i kiralıklar için. Fiyat açısından bakıldığında ise Rusların Türkiye’de konut aramaları satılık konutlarda ortalama 2 milyon 150 bin TL olurken, kiralıktaysa aramalar ortalama olarak 8 bin 800 TL’ye işaret etti” dedi. Emlakjet’te Rusya kaynaklı en çok konut aranan illerin İstanbul, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla, Ankara, İzmir, Konya, Tekirdağ ve Yalova olduğunu aktaran İdikat, “Eskiden bu listenin en başında Antalya olurdu, bir süredir İstanbul’un önde olduğunu görüyoruz” bilgisini paylaştı.

Ruslardan yeniden çok fazla talep almaya başladıklarını anlatan Antalya TURYAP Neo sahibi Hülya Keskin, satılıktan ziyade kiralık talebi aldıklarını söyledi. Son 3-4 günden bu yana gelen aramaların yeniden yarısının Rusların ev talebine yönelik olduğunu belirten Keskin, “Kiralama talepleri iki katına çıktı. Hatta daha Rusya’dan gelmeden kiralık ev için arıyorlar. Temmuz ve ağustos gibi fiyatlar biraz geri gelmeye başlamıştı ancak bu durum önümüzdeki 1-2 ay fiyatlara yeniden yansıyacak” yorumunda bulundu.

Seferberlik ilan edilmesiyle birlikte Rusya tarafında görüntülenmelerin 3 kata kadar arttığını ifade eden Zingat.com Ticari ve Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu ise “Türkiye’de özellikle Antalya tarafını çok seviyorlar. Bölgede Rus plakalı araç sayısı arttı” diye konuştu.

Savaş sebebiyle Antalya’ya akın eden Rus ve Ukraynalılar kentte konut piyasasının astronomik rakamlara ulaşmasına yol açarken, seferberlik kararı nedeniyle başlaması beklenen ikinci Rus dalgası için panik havası yaşanmadığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri yüksek fiyatlardaki köpüğün de azalmaya başladığını kaydediyor.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, son iki aydır Antalya’da yüksek kiralama balonunun patladığını söyledi. Evlerini başta Rus ve Ukraynalı yabancılara kiralayan ev sahiplerinin kiralarını alamadığını ve konuyu yargıya taşıdığını belirten Çağlar, “Mayıs, haziran ve temmuz aylarındaki yüksek kira balonu patladı. Fiyatlar şu an enflasyonla birlikte normal seyrine girdi. Piyasalar şu an durgun” dedi. İsmail Çağlar şöyle devam etti: “Savaş sonrası ev sahipleri kiraları çok yüksek fiyattan vermişlerdi. Ancak ev sahipleri ya kiralarını alamadı veya evin eşyalarını kaybetti. Bu nedenle ev sahipleri yabancıya kiralamada temkinli davranıyor. Çünkü kirasını alamama korkusu yaşıyor. Ev sahipleri de akıllandı. Bundan sonra kiralık konut ve satışlarında balon yaşanmaz. Bunun yanında Antalya’da artık kiralık daire de bulunmaz oldu. Yeni konut da yok.”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ise Antalya’nın konut fiyatı artışında Türkiye liderliğini devam ettirdiğini bildirdi. Merkez Bankası Temmuz ayı konut fiyat endeksine göre Antalya veya Batı Akdeniz bölgesinin, yıllık yüzde 215 artışla konut fiyat artışında Türkiye’de ilk sırayı aldığını belirten Çetin, şunları kaydetti: “Temmuz ayında konut fiyatlarında yıllık artış Türkiye genelinde yüzde 174 olurken, Batı Akdeniz’i yüzde 200 oranıyla İstanbul takip etti. Antalya’nın konut fiyatında Türkiye ortalamasının üzerine çıkmasında arsa maliyetleri kadar yabancı talebindeki artış da rol oynuyor.”



ARTIŞ HIZ KESTİ

Fiyatlarda artışın devam etmesine rağmen artış hızının yavaşlamaya başlamasının sevindirici haber olduğunu vurgulayan Çetin, şöyle devam etti: “Temmuz ayında konut fiyatları aylık olarak Türkiye genelinde yüzde 8, Antalya’da yüzde 7,6 oranında artmıştır. Önceki aylardaki çift haneli artışların yerini tek haneye bıraktığı görülmektedir. Küresel ekonomideki durgunluk eğilimi demir-çelik gibi girdilerin fiyatlarında gerilemeye yol açmıştır. Bu gelişmelerin maliyet ve fiyat artışlarını yavaşlatmasını umuyorum.”