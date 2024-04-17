Aşırı yağış zeytini vurdu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde mevsim dışı aşırı yağışlar zeytini vurdu. Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezleri arasında yer alan Saruhanlı’da özellikle zeytinyağı üretimi amacıyla yetiştirilen Edremit ve domat türlerinde halkalı leke hastalığı görüldü.



Mevsimi dışında gerçekleşen aşırı yağışlar nedeniyle toprağın rutubetli kalmasıyla ağaçlara bulaşan halkalı leke hastalığı ağaçtaki yaprakları dökerek ağacın nefes almasına engel oluyor.



Verimi oldukça etkileyen ve tedavi edilebilen hastalık nedeniyle çiftçilerin masraflı mücadelesi de başladı. Sezona kadar ağaçlarını iyileştirmeyi hedefleyen çiftçiler sezona verimli girmek istiyor.



Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Kırkağaç ve Akhisar’da da yoğun miktarda halkalı leke hastalığının olduğu söyleniyor. Edremit ve domates zeytinleri genelde yağlık olarak kullanılan zeytin türü. İleriki günlerde tabii ki zeytin piyasasını ve yağ piyasasını etkileyeceğini tahmin ediyorum. İnşallah tedavi sonucunda biz bu hastalığı yeneceğiz. İyi bir sonuç almayı bekliyoruz." dedi.

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