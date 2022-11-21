Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Dünya genelinde resesyon ihtimali güçlenmeye devam ediyor.

Enflasyonun da bir süre daha hedeflenen seviyelerin üzerinde kalacağına yönelik beklentiler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, yetkililerinin "şahin" ve "güvercin" tonda gidip gelen açıklamaları gündemin odağındaki yerini koruyor.



St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın geçen hafta politika faizinin yüzde 5 ila 7 arasına yükselmesi gerekebileceğine işaret eden bir sunum yapmasına karşın, tekrarlayan faiz artırımlarının küresel ekonomiyi durgunluğa sürükleyebileceği endişeleri ile para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizleri yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan artırmasına daha yüksek ihtimal veriliyor.



Asya genelinde ise Çin'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ve "sıfır Covid-19" politikasının geleceğine ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını baskılamaya devam ediyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI, KREDİ FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMADI



Analistler, Covid-19 politikasından vazgeçmesinin ancak 2023'ün ilk yarısında mümkün olabileceğini, ülkenin henüz tam açılmaya hazır olmadığını belirterek, küçük adımlarla yapılan ayarlamaların kademeli geçişe bir işaret olduğunu söyledi.



Diğer taraftan Çin Merkez Bankası (PBoC) bu sabah aldığı kararlarda, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Dolar karşısında tarihi düşük seviyeye inen yuan ve ekonomik aktivitedeki zayıflık nedeniyle PBoC'nin politika alanının daraldığını vurgulayan analistler, bankanın gelecek ay bu iki faiz oranında indirime gitmesinin beklendiğini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalarak 3.085 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.420 puan oldu.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.264 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 141'den işlem görüyor.



Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 17.656 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 61.153 puanda seyrediyor.