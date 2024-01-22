Asya borsaları Japonya hariç geriledi.



Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.



Çin Merkez Bankasının (PBoC) gösterge faiz oranlarını sabit bırakması ülke pay piyasalarında risk iştahını düşüren etken oldu.



Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin artan endişeler PBoC'un faizleri sabit bırakmasıyla güçlenirken, Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için alması beklenen kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor.



Bugün başlayıp yarın son bulacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kurulu toplantısında, para politikasında değişiklik yapılmayacağı öngörülürken, bankanın gelecek döneme ilişkin sinyaller vermesi bekleniyor.



Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,62 artışla 36.546 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 148 seviyelerinde işlem görüyor.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 değer kaybıyla 2.470 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.790 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 71.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,2 değer kaybıyla 14.970 puanda bulunuyor.

