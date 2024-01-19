Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.



Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşın teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini söyledi.



ABD pay piyasalarında artan risk iştahı kısmen Asya'ya taşınırken, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, aralık 2023'te yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,6 arttı. Kasımda enflasyon yüzde 2,8 seviyesinde bulunuyordu.



Söz konusu veriler Japonya Merkez Bankasının (BoJ) normalleşme adımlarını öngörülünden daha geç atabileceği ihtimalini desteklerken, dolar karşısında güç kaybetmeyi sürdüren Japon yeni pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini beslemeye devam etti.



Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,4 artışla 35.963 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 148,7 seviyelerinde işlem görüyor.



Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,34 yükselişle 2.472 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.840 puan oldu.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 71.660 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 değer kaybıyla 15,280 puanda bulunuyor.

