Ataşehir-Göztepe metrosu tartışması (Nureddin Nebati ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama)

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok." ifadelerini kullandı.



İmamoğlu'nun bu paylaşımına Bakan Nebati yine sosyal medyadan yanıt verdi. Bakan Nebati, kredi temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.” ifadesini kullandı.



Vatandaşların faydalanacağı bir hizmetin inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı yapmadıklarını da belirten Nebati, "Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız." dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız." mesajını paylaştı.