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ATO Başkanı Baran: KDV oranları yeniden düzenlenmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatının ihtiyaçlara cevap vermediğini söyledi ve güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

ATO Başkanı Baran: KDV oranları yeniden düzenlenmeli

ATO Başkanı Gürsel Baran, KDV mevzuatına güncelleme yapılması gerektiği talebini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’nu ziyareti sırasında dile getirdi.

Aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanmasının karmaşaya yol açtığını söyleyen Baran, mevzuatın yeniden ele alınması, sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

İŞ YERİ KİRASI İÇİN SINIR TALEBİ

Baran, ayrıca konutlarda Temmuz 2024'e kadar uygulanacak yüzde 25 kira artış sınırının iş yerlerinde de devreye alınması gerektiğini söyledi.

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