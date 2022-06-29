Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 19:31
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Düşüşte, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişeler etkili oldu.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 413,42 puana geriledi.
Avrupa’da borsalar, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 413,42 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.312,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,73 düşerek 13.003,35 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 6.031,48 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 gerileyerek 21.833,50 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,437’lik düşüşle 1,047 seviyesinde bulunuyor.