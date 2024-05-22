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Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim sinyali verdi. Lagarde enflasyonun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla gelecek ay indiriminin muhtemel olduğunu belirtti.

"ENFLASYON KONTROL ALTINDA"

Lagarde, "Enflasyonu kontrol altına aldığımızdan gerçekten eminim 6 Haziran'da bir hamle yapma olasılığımız güçlü." dedi.

Mevduat faizinin önümüzdeki toplantıda çeyrek puan düşürülmesi beklenirken, yatırımcılar eylül ayında bu büyüklükte bir adım daha atılacağını ve aralık ayında da son bir indirim gerçekleştirileceğini öngörüyor.

Avrupa Merkez Bankası, faiz indirimine kapıyı açtı

Avrupa Merkez Bankası, faiz indirimine kapıyı açtı

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