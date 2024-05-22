Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla gelecek ay faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtti.

"ENFLASYON KONTROL ALTINDA"

Lagarde, "Enflasyonu kontrol altına aldığımızdan gerçekten eminim 6 Haziran'da bir hamle yapma olasılığımız güçlü." dedi.

Mevduat faizinin önümüzdeki toplantıda çeyrek puan düşürülmesi beklenirken, yatırımcılar eylül ayında bu büyüklükte bir adım daha atılacağını ve aralık ayında da son bir indirim gerçekleştirileceğini öngörüyor.