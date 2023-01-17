Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, ECB'nin faizleri ekonomik büyümeyi kısıtlamaya başlayan düzeye yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Lane, en yüksek seviyenin ekonominin para politikasındaki rekor düzeydeki sıkılaştırma döngüsüne nasıl tepki vereceğine bağlı olacağını söyledi.

TEMMUZDAN BERİ 2,5 PUAN ARTTI



ECB, enflasyondaki sert yükselişi sınırlamak amacıyla temmuz ayından bu yana faizleri toplam 2,5 puan artırdı. Ancak politika yapıcılar şu anda yüzde 10'un hafif altında bulunan enflasyonu 2025'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını dile getirdiler.



Lane Financial Times'a yaptığı açıklamada "Faizleri daha fazla artırmamız gerekiyor." dedi.



Lane "Faizleri geçen yıl daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirdik ve şimdi faizleri (ekonomik büyümeyi) kısıtlayıcı düzeylere getirmemiz gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.



ECB, bu yılın ilk toplantısını 2 Şubat'ta gerçekleştirecek.