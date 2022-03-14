Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 12 düştü

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 110,2 eurodan açıldı.



Fiyatlar, Türkiye saatiyle 10.25'te kapanışa göre yüzde 12 azalarak megavatsaat başına 115 euroya geriledi.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?



Rusya Ukrayna Savaşı'na rağmen Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili oldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.



Putin, Rusya'nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayarak, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşan doğalgaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirtmişti.