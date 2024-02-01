Avrupa'ya 7 milyon dolarlık "Sevgililer Günü" karanfili

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor.

Kentteki seralarda üretimi yapılan karanfiller, 14 Şubat için Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, 2022'de 137 milyon dolar olan ihracatın, 2023'te az bir düşüşle 135 milyon dolarda kaldığını belirterek, hem dünya hem Türkiye'deki ekonomik sorunlara bakıldığında, 2 milyon dolarlık kaybı çok büyük bir başarısızlık olarak görmediklerini söyledi.

Aksine, bu durumu bir başarı olarak gördüklerini anlatan Yılmaz, "Çünkü ekonomik zorluklarda süs bilgileri sektörü her zaman ilk vazgeçilen sektördür." dedi.



"2024 YILINDAN UMUTLUYUZ"



2024'e iyi başladıkları ve kış döneminin Antalya'da yüksek hasat dönemi olduğunu belirten Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Avrupa ülkelerine yoğun bir sevkiyat süreci yaşandığı ve sevkiyatların sona ermek üzere olduğunu söyledi. Yılmaz, "2024'ten umutluyuz. Bir önceki yıla göre; ekonomik şartlar, biraz daha bütün dünyada toparlanma dönemine girdi. Önümüzde 14 Şubat Sevgililer Günü var. 14 Şubat'ın son sevkiyatlarını yapıyoruz diyebilirim. Çünkü TIR'lar buradan 6 güne yakın bir süre içerisinde Avrupa'ya varabiliyor, Sevgililer Günü sevkiyatlarımızın son birkaç gün içerisindeyiz" diye konuştu.