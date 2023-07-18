Aynı ev, iki farklı fiyat | Bir hafta içinde 2 bin lira yükseldi

"BU EV KİRALARI ÖDEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"



Yüzde 25 kira artış sınırlamasının 1 yıl daha uzatıldığına dikkat çeken Hacıoğlu, "2024'ün haziran ayına kadar devam edecek. Yüzde 25'in üzerine artırım yapmak isteyenler varsa eğer yasal sürece düşerlerse devlet tarafından yaptırım olacak. Bu artış ev sahiplerini de mutlu etmiyor. Kiracıları da sıkıntıya sokuyor. 2 asgari ücretli çalışan ailenin olduğu düşünürsek bu ev kiralarını ödemeleri mümkün değil." diye konuştu.



"PROBLEMLER BAŞLIYOR"



Site içerisinde bulunan dairelerin 20 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğunu kaydeden Hacıoğlu, "Site içlerinde kiralar 20 bin TL ile 30 bin TL arası. Kent merkezinde apartman daireler 12 bin TL ile 13 bin TL oldu. Bu fiyatlarla beraber trajik vakaların artmasından endişe duyuyorum. Kiracı evi tutmak istiyor, hemen bir an evvel taşınmak istiyor. 1 aylık kirasını veriyor, depozitosunu veriyor ve ondan sonraki aylarda kirasını ödememeye başlıyor. Bundan sonra da problemler başlıyor." şeklinde konuştu.

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