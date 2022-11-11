Bakan Bilgin açıkladı, EYT şartlarını taşıyan kaç kişi var?

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu gündemde yer alamaya devam ediyor.

Düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni bir açıklama yaptı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bilgin, ilk kez sayı verdi. Bilgin, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.

Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, işverenlerin toplu emeklilik taleplerinin oluşturacağı yüksek kıdem tazminatı yükümlülüğü endişelerine de yanıt verdi.

Bilgin, "Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" diye konuştu.

Bakan Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını kaydetti.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO

Sözleşmeli memurlar için kadro çalışmasında da gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da...600 bine yakın kamu personelini ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyleyen Vedat Bilgin, bu düzenlemenin de aralık ayında Meclis'te olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET



Asgari ücret çalışmalarına da değinen Bilgin, "Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi. Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz" dedi.

Bilgin, aralık ayının ilk haftasında komisyonunun toplanacağını hatırlatarak, "Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak" ifadesini kullandı.