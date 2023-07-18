Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına zam yapıldı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarı artırıldı.

Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarının karşılanması için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarında, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,44 oranında artışa gidildi.

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 38 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3 bin 644 lira ile 4 bin 853 TL arasında yer alıyordu.



Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.