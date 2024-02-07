Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.



Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde ödenekler ve sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatmadıklarını kaydetti.



Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emeklilerimize bir seferlik beş bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak, gerekli çalışmaları yaparız ve adımları atarız. Emeklilerin talebi var, bu adımı atmaya hazırız.

950 bin EYT'li tekrar çalışma hayatına döndü. 2024'ün sonunda emekli sayısı 16 milyon 400 bin olacak.

Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz.

